Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinin merkezi Nasiriye’de, ölen bir kişide siyah mantar enfeksiyonu (mukormikoz) tespit edildi.

Söz konusu enfeksiyonun, hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesinin düzenlenmesi sırasında tespit edildiği belirtildi.

Sağlık uzmanları, hastalığın koronavirüs ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'da 200'den fazla can kaybı

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde koronavirüs geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.