Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta 'siyah mantar' kaynaklı ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta, Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonundan ilk ölüm kaydedildi.
Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinin merkezi Nasiriye’de, ölen bir kişide siyah mantar enfeksiyonu (mukormikoz) tespit edildi.
Söz konusu enfeksiyonun, hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesinin düzenlenmesi sırasında tespit edildiği belirtildi.
Sağlık uzmanları, hastalığın koronavirüs ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Hindistan'da 200'den fazla can kaybı
Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde koronavirüs geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.
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