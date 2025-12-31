Sağlıklı yaşam baskıya mı dönüştü?

Sosyal medya etkisiyle “iyi görünme” baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Psikolog Erdal Dede, sağlıklı yaşam trendlerinin bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini TRT Haber’e değerlendirdi.

"Sağlık bir performans ölçüsüne dönüşüyor"

Psikolog Dede’ye göre günümüzde sağlık; başarı ve üretkenlik gibi ölçülür bir performans alanı haline geldi.

Ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği, kaç adım atıldığı gibi göstergelerin kişinin değeriyle eşleştirildiğini belirten Dede, bu durumun bireyin öz-değerini beden merkezli bir algıya hapsettiğini söyledi.

"Sağlık, iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir performans haline geliyor."

Sağlıklı yaşam takıntıya dönüşebiliyor

Aşırı sağlıklı yaşam takibinin; kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunları beraberinde getirebildiğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre bu süreç, ruhsal iyilik hâlini desteklemek yerine yeni psikolojik sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

Popüler kültür ve sosyal medyanın "yeterince istersen sağlıklı olursun" mesajının ciddi bir baskı yarattığına işaret ediliyor.

Bu baskı; süreklilik zorunluluğu, kontrol illüzyonu ve suçluluk döngüsü üzerinden bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

"Sağlıklı görünmezsem eksiğim" algısı sessiz bir tehlike

Sağlığın içsel bir hâl olmaktan çıkıp yalnızca beden görüntüsüne indirgenmesi, bireylerin yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi duygularını bastırmasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun uzun vadede daha derin psikolojik sorunlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Gençler ve kadınlar daha fazla etkileniyor

Sosyal medyada öne çıkarılan "fit, enerjik ve disiplinli" bedenlerin özellikle gençler ve kadınlar üzerinde yoğun bir baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Sürekli kıyaslama hâlinin özsaygı düşüklüğü, stres ve depresif duyguları artırabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre sağlıklı yaşam ile takıntılı kontrol arasındaki sınır; esneklik, stres seviyesi ve günlük işlevsellik üzerinden anlaşılabiliyor.

Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde, sürecin zarara evrildiği vurgulanıyor.

Bireyler kendilerini nasıl koruyabilir?

Psikolog Erdal Dede, görünür sağlık idealine karşı bireylerin şu adımlarla kendilerini koruyabileceğini belirtiyor: