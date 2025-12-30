MS’te yapay zeka devrimi: Kişiye özel tedavi dönemi

Bugüne kadar dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen MS hastalığında tedavi süreçleri, genellikle hastanın gösterdiği dış belirtilere göre şekilleniyordu. Ancak bu yöntem, her zaman beklenen başarıyı getirmiyordu; çünkü uygulanan tedaviler bazen hastanın vücudundaki temel biyolojik değişimlerle örtüşmüyordu. University College London (UCL) liderliğinde yürütülen ve 600 hastayı kapsayan bu yeni çalışma, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek hastalığın kalbine iniyor.

Araştırmacılar, sinir hücrelerindeki hasarı işaret eden özel bir protein olan sNfL seviyelerini, ileri teknoloji beyin taramalarıyla birleştirdi. SuStaIn adı verilen gelişmiş bir yapay zeka modeli, bu karmaşık verileri inceleyerek hastalığın iki farklı rota izlediğini saptadı. "Erken evre protein artışı" olarak adlandırılan ilk türde, sinir hasarı hastalığın henüz başında hızla yükseliyor ve beyindeki belirli bölgelerde ciddi hasarlar oluşuyor. Bu durum, hastalığın daha agresif bir seyir izleyeceğini gösteriyor. İkinci türde ise süreç çok daha yavaş ilerliyor; beyindeki yapısal değişimler protein seviyeleri yükselmeden çok daha önce sessizce gerçekleşiyor.

Bu keşfin en büyüleyici yanı, doktorların artık hangi hastanın hangi risklerle karşı karşıya olduğunu çok daha erkenden görebilecek olması. Yapay zeka sayesinde bir hastanın hangi alt türe sahip olduğu anlaşıldığında, henüz kalıcı hasarlar oluşmadan en etkili tedavi yöntemi seçilebilecek. Agresif türe sahip bir hastaya doğrudan en güçlü ilaçlar uygulanırken, daha yavaş seyirli türe sahip hastalara sinir hücrelerini koruyucu özel terapiler sunulabilecek.

Asırlardır değişmeyen klinik muayene yöntemlerini dijital bir devrimle birleştiren bu gelişme, MS tanımını da kökten değiştiriyor. Artık hastalar sadece şikayetlerine göre değil, hücrelerindeki gerçek değişime göre tedavi edilecek. Bilim insanlarına göre bu, sadece bir keşif değil; MS ile yaşayan milyonlarca insan için hastalığın durdurulabileceği yeni ve umut dolu bir dönemin başlangıcı.