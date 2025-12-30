Duman -1.8ºC Ankara
Dünya
The Guardian 30.12.2025 09:32

MS’te yapay zeka devrimi: Kişiye özel tedavi dönemi

Yapay zeka ile MS’in iki yeni biyolojik türünü keşfeden bilim insanları, genel geçer yöntemler yerine her hastanın kendi biyolojisine uygun kişiselleştirilmiş tedavilerin yolunu açtı. Bu stratejik adım, hastalığın seyrini erkenden öngörerek en doğru müdahalenin yapılmasını ve sinir hasarının durdurulmasını hedefliyor.

MS’te yapay zeka devrimi: Kişiye özel tedavi dönemi

Bugüne kadar dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen MS hastalığında tedavi süreçleri, genellikle hastanın gösterdiği dış belirtilere göre şekilleniyordu. Ancak bu yöntem, her zaman beklenen başarıyı getirmiyordu; çünkü uygulanan tedaviler bazen hastanın vücudundaki temel biyolojik değişimlerle örtüşmüyordu. University College London (UCL) liderliğinde yürütülen ve 600 hastayı kapsayan bu yeni çalışma, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek hastalığın kalbine iniyor.

Araştırmacılar, sinir hücrelerindeki hasarı işaret eden özel bir protein olan sNfL seviyelerini, ileri teknoloji beyin taramalarıyla birleştirdi. SuStaIn adı verilen gelişmiş bir yapay zeka modeli, bu karmaşık verileri inceleyerek hastalığın iki farklı rota izlediğini saptadı. "Erken evre protein artışı" olarak adlandırılan ilk türde, sinir hasarı hastalığın henüz başında hızla yükseliyor ve beyindeki belirli bölgelerde ciddi hasarlar oluşuyor. Bu durum, hastalığın daha agresif bir seyir izleyeceğini gösteriyor. İkinci türde ise süreç çok daha yavaş ilerliyor; beyindeki yapısal değişimler protein seviyeleri yükselmeden çok daha önce sessizce gerçekleşiyor.

Bu keşfin en büyüleyici yanı, doktorların artık hangi hastanın hangi risklerle karşı karşıya olduğunu çok daha erkenden görebilecek olması. Yapay zeka sayesinde bir hastanın hangi alt türe sahip olduğu anlaşıldığında, henüz kalıcı hasarlar oluşmadan en etkili tedavi yöntemi seçilebilecek. Agresif türe sahip bir hastaya doğrudan en güçlü ilaçlar uygulanırken, daha yavaş seyirli türe sahip hastalara sinir hücrelerini koruyucu özel terapiler sunulabilecek.

Asırlardır değişmeyen klinik muayene yöntemlerini dijital bir devrimle birleştiren bu gelişme, MS tanımını da kökten değiştiriyor. Artık hastalar sadece şikayetlerine göre değil, hücrelerindeki gerçek değişime göre tedavi edilecek. Bilim insanlarına göre bu, sadece bir keşif değil; MS ile yaşayan milyonlarca insan için hastalığın durdurulabileceği yeni ve umut dolu bir dönemin başlangıcı.

10:23
İşsizlik rakamları açıklandı
10:24
Kahraman şehitlerimiz için veda töreni düzenlendi
10:18
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda aynı kalarak 99,5 oldu
10:17
Altın güne düşüşle başladı
10:15
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
10:11
TMSF, 1 şirket ile 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
Gazzelilerin kışla imtihanı
Gazzelilerin kışla imtihanı
