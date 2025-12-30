Duman -1.8ºC Ankara
Independent 30.12.2025 09:11

ChatGPT, 555 bin dolar maaşla eleman arıyor: Tehlikeli yapay zeka ile savaşacak

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekanın beraberinde getirdiği tehlikelerle mücadele etmek amacıyla "hazırlık başkanı" (head of preparedness) unvanıyla yeni bir üst düzey yönetici arayışına girdi.

ChatGPT, 555 bin dolar maaşla eleman arıyor: Tehlikeli yapay zeka ile savaşacak

Şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, bu pozisyonun "stresli bir iş" olacağı konusunda adaylara uyarıda bulundu.

Yapay zeka kaynaklı riskler mercek altında

Yeni oluşturulan bu rol, yapay zeka modellerinin siber güvenlik, biyolojik riskler ve insan ruh sağlığı gibi alanlarda oluşturabileceği tehditleri önceden tespit edip sınırlamayı hedefliyor.

Altman, 2025 yılı içerisinde modellerin ruh sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin bir ön izlemesinin görüldüğünü, ayrıca sistemlerin bilgisayar güvenliğinde kritik açıkları bulabilecek kadar geliştiğini belirtti.

Yüksek maaş ve büyük sorumluluk

OpenAI tarafından yayımlanan iş ilanına göre, hazırlık başkanına yıllık 555 bin dolar maaşın yanı sıra şirketten hisse payı verilecek.

Göreve gelecek kişi, yapay zeka sistemlerinin yetenekleri arttıkça güvenlik standartlarının da aynı oranda ölçeklenmesini sağlayacak programları yönetecek.

Şirket, bu adımla birlikte teknolojik ilerlemenin faydalarından yararlanırken, olası kötüye kullanım senaryolarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Eleştiriler ve hukuki süreçler

OpenAI'nın bu hamlesi, şirketin son dönemde karşılaştığı çeşitli suçlamaların ardından geldi.

ChatGPT'nin hassas durumdaki bireylerin ruh sağlığı sorunlarını derinleştirebileceği ve kullanıcıları yanlış yönlendirebileceği yönündeki endişeler, bazı bölgelerde hukuki süreçlerin başlamasına neden olmuştu.

Şirket, bu yeni birimle birlikte gelişmiş modellerin piyasaya sürülmeden önce daha titiz bir güvenlik süzgecinden geçirileceğini vurguluyor.

