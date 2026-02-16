Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.02.2026 10:54

Çelik: İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “Mekansal Soykırım”dır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adıma ilişkin, "Soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması 'Mekansal Soykırım'dır" sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik: İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “Mekansal Soykırım”dır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik attığı son adıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “Mekansal Soykırım”dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür."

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail Ömer Çelik Soykırım Netanyahu
