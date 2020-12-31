Yeni tip koronavirüs ile ön safta mücadele eden sağlık çalışanları, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş’ta, en uzak yerleşim noktasından binlerce metre yükseklikte yer alan dağ köylerine kadar birçok yerde hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Kışın sert geçtiği Muş’ta bölgenin tüm zorluklarına rağmen karlı ve buzlu yolları aşan sağlık çalışanları, olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların giremediği bölgelere ise çoğu zaman yürüyerek ulaşım sağlıyorlar.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık hizmeti kapıya geldi

Hastaneye gitme imkânı olmayan vatandaşların kapılarına giden sağlık ekipleri, hastaları muayene ettikten sonra koronavirüs testi yaparak alınan örnekleri merkeze götürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekiplerinin köylerinde sunduğu hizmetten memnun olan Mustafa Çınar, “Biz gidemeyince doktorlarımız köyümüze geldi. Hepimizi kapı kapı gezip kontrol ediyorlar” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

“Kara bata çıka sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışıyoruz”

Sağlık hizmetlerini her koşulda hastalara sunacaklarını belirten Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Resul Karakaya, “Muş'un yüzde 63'ü kırsaldan oluşuyor. Bizler de kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, sağlık hizmeti götürebilmek için yollara düşüyoruz. Köylerinden kalkıp kente gelmelerinin zor olacağını düşündüğümüz için yardımcı olmak istiyoruz. Geldiğimiz bölgeler dağlık alanlar olduğu için bazen 30 santimetrelik karla kaplı oluyor. Kara bata çıka sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışıyoruz. İşimizi zor olmasına rağmen seviyoruz” ifadelerini kullandı.