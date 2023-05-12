Sağlık sektörünün fedakar emekçileri: Hemşireler

Onlar insan hayatını her şeyin üzerinde tutuyor, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görevlerini yerine getiriyorlar.

Özellikle pandemi sürecinde kimi ailelerinden kimi de sevdiklerinden uzak, gecelerini gündüzlerine katarak özveri ile çalıştılar.

Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü.

"En önemlisi insana dokunabilmek"

Tuğçe Ünver, işini aşkla yapan milyonlarca hemşireden sadece biri.

Sağlık ordusunun bir neferi olarak İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevini icra ediyor.

Yedi yıldır yoğun bakım servisinde çalışıyor.

Çocukluğundan bu yana sağlık sektörüne her zaman bir ilgisi olduğunu söyleyen Tuğçe Ünver’in hemşirelik mesleğini seçmesindeki en önemli etken insanlara dokunabilmek...

Ona göre bu mesleği yapmanın iki temel faktörü var: Empati ve özveri...



“İyi ki bu mesleği yapmışım”

Hastalar yoğun bakım servisinde gözlerini açtığında onlara ilk dokunan, konuşan kişilerin hemşireler olduğunu söylüyor Tuğçe Ünver.

İyileşen hastaların ağızlarından çıkan güzel sözlerin sadece kendisini değil bütün hemşireleri motive ettiğinin altını çiziyor.

Hastalardan duyduğu ve kendisini en çok etkileyen cümle ise “Siz bir meleksiniz” olmuş.

“İnsanlar hasta olarak bize geldikten sonra eski performanslarına dönüp rutin yaşantılarına devam ettiklerinde gözlerinde bize karşı oluşan saygı, mutluluk ve şükran duygusunu görünce 'İyi ki bu mesleği yapmışım' diyorum.”

Tuğçe Ünver, çalışma saatlerinin diğer mesleklere göre farklı olduğunu vurguluyor. Mesleğinin en zor yanlarından bir tanesinin gece nöbetleri olduğunu söylüyor.

“Herkes yatağında sıcak bir şekilde uyurken biz hastalarımızın başında oluyoruz. Çok uykumuz oluyor. Oturduğumuzda çok yorulduğumuzu hissediyoruz ama kesinlikle hasta başında kendimi düşündüğüm bir an olmuyor.”

Kendilerinin de insan olduğunu hatırlatan Ünver, ister istemez bazı şartlarda enerjilerinin azaldığını, bu gibi durumlarda da hasta ve hasta yakınlarının biraz daha anlayışlı olmasını rica ediyor.

"En önemli sorunumuz bizlere gösterilen şiddet"

Hemşirelerin yaşadığı en büyük problemlerden birisinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olduğunun altını çiziyor Tuğçe Ünver.

Bazı durumlarda hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin çok yüksek ve kırıcı olduğunu belirten Ünver, olayın şiddete kadar vardığını söylüyor.

“Hastalarımız ve hasta yakınlarımız tarafından herhangi bir durumda fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Özellikle psikolojik şiddet bizim tüm günümüzü, tüm haftamızı hatta tüm ayımızı olumsuz anlamda etkiliyor.”

Ne olursa olsun işlerini her şartta severek yaptıklarını vurgulayan Tuğçe Ünver, “Bu zor şartlarda emeği geçen tüm meslektaşlarımın gününü canı gönülden kutluyorum" diyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

