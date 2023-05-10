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Sağlık
AA 10.05.2023 13:39

Trabzon Şehir Hastanesi 2025'de hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesinin 22 Şubat 2025'te hizmete gireceğini ve sismik izolatörlü tasarlandığını söyledi.

Trabzon Şehir Hastanesi 2025'de hizmete açılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birinin inşa edildiğini söyledi.

Hastanenin 280 bin metrekarelik alanda kurulduğunu ve 900 yatak kapasitesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Altyapı çalışmalarımızda 1500 yatak kapasitesini esas aldık. Yani istenildiği anda 1500 yatak kapasitesine ulaşabilecek. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda hizmet vereceği bölge özelinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bünyesinde 181 yataklı genel hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı KVC Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi bulunacak. Hastanede 33 ameliyathane ve 265 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alacak. Trabzon Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık merkezi olacak."

"Hastanenin temelinde 762 sismik izolatör yer alacak"

Bakan Karaismailoğlu, hastanenin 2 bin 500 araçlık otoparkının da bulunacağına işaret ederek, Trabzon Şehir Hastanesinin sismik izolatörlü tasarlandığını, temelde 762 sismik izolatör olacağını ifade etti.

Şehir hastanesi çalışmalarının hızla devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, 22 Şubat 2025'te Şehir Hastanesinin hizmete sunulmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

"Şehir Hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçireceğiz"

Karaismailoğlu, Trabzon'un böyle yatırımları hakkettiğini vurgulayarak, "Trabzon'a ne yapsak azdır ve yerindedir. Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehir Hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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