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Sağlık
TRT Haber 18.06.2023 18:15

Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreli sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatıldığını açıkladı.

Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı
[Fotoğraf: Getty]

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.

Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."

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