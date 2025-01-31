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Sağlık
TRT Haber 31.01.2025 19:17

Sağlık Bakanlığı, kalp krizi kaynaklı ölümlerin yüzde 9,8 olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında verilen 'Türkiye'de kalp krizi kaynaklı ölümlerin yüzde 66'ya dayandığı' bilgisinin doğru olmadığını açıkladı. Bu oranın yüzde 9,8 olduğu duyuruldu. Bakanlık ayrıca, Türkiye'nin kalp krizi kaynaklı yaşanan ölümlerde OECD ortalamasının altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, kalp krizi kaynaklı ölümlerin yüzde 9,8 olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Her yıl kalp krizinden ölüm oranı Türkiye’de yüzde 66 gibi yüksek bir orana ulaşmış durumda' şeklinde kaynak gösterilmeden verilen bilgi doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasında TÜİK verilerine göre, ülke genelindeki tüm ölümlerin yüzde 9,8'inin kalp krizinden kaynaklandığını duyurdu. Bu yüzdenin rakamsal olarak 51 bin 346 kişiye denk geldiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iskemik kalp hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümlerin toplam ölümler içerisindeki oranının yüzde 14,16'dan fazla olmadığını açıkladı. "Dolayısıyla bahsedilen yüzde 66’lık oran gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Türkiye, kalp krizi geçirdikten sonra yaşanan ölümlerde de OECD ortalamasının üzerinde değil; bilakis altında yer almaktadır.

OECD’nin “Health at a Glance 2023” raporuna göre; 45 yaş üzeri kalp krizi nedeniyle hastaneye yatıştan sonraki otuz gün içerisindeki yaşa ağırlıklandırılmış ölüm hızı Türkiye’de yüz başvuruda 6 iken, OECD ortalaması 7’dir"

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