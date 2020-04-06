PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? ePTTAVM maske başvurularını e-Devlet’ten alacak...
Dün ücretsiz maske kayıtların alınmaya başlaması sonrası yeni bir açıklama yapıldı. ePTT maske kayıtları e-Devlet üzerinden yapılacak? ePTTAVM ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? PTT ücretsiz maske...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı.
Kimlere maske dağıtılacak?
Altun, başvuru yapan 20-65 yaş arası her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini söyledi.
Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.
Kaç maske verilecek?
Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet'ten alınacak
Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.