Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin hemen ardından alınan kararlardan biri de okul öncesi, ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilerin eğitim-öğretimlerine ara verilmesi oldu.

Okullar yeniden açılıyor

Alınan tedbirlerin ardından virüse karşı çok başarılı önlemler alan Türkiye, ‘yeni normal’ olarak kabul edilen dönem için de adımlar atmaya devam ediyor. Bilindiği üzere 21 Eylül itibarıyla okulların ilk aşamada 1. sınıf ve okul öncesi kısımları açılacak ve buradaki öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak.

Tam da bu noktada çocukların maske kullanım alışkanlıkları ve muhtemel riskler aileleri endişelendiriyor. Özellikle küçük yaş gruplarının kullandıkları eşyaları birbiriyle değiştirme alışkanlığı ‘Maskeler için de aynısı yaşanırsa sonuçları ne olur?’ sorusunu beraberinde getiriyor.

[Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu. Foto: DHA]

Aile, öğretmen ve okul yönetimine büyük iş düşüyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu’na göre bu süreçte ailelere, öğretmenlere ve okul yönetimlerine büyük iş düşüyor.

Çocukların maskelerini güvenli bir şekilde nasıl takmaları, kullanmaları, çıkartmaları ve saklamaları gerektiği konusunda eğitim verilmesi gerektiğine işaret eden Hatipoğlu, “Verilen eğitimin uygulanması noktasında denetimler de son derece önemli. Burada ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okullardaki idarecilerin dikkatli olması, çocukları sürekli gözetim altında tutması şart” dedi.

Maske değişimi kesinlikle yapılmamalı

Çocukların maske değişimi konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, şöyle devam etti:

“Çocuklara okuldaki diğer çocuklarla maske değişimi kesinlikle yapmamaları ve paylaşmamaları öğretilmeli. Maskenin, tıpkı kişisel giyim eşyasında olduğu gibi, kişinin sadece kendi kullanımına ait bir malzeme olduğu çocuklara net bir şekilde anlatılmalı.

Kalem, silgi, kitap gibi okul eşyalarının sınıfta çocuklar arasında alış-verişinin enfeksiyonun yayılımı konusunda sakıncalı olması gibi, özellikle maskenin de çocuklar arasında değiş-tokuşunun yapılmaması ‘okulumuzun prensipleri’ gibi başlıklarla öğrencilere tekrarlanabilir.”

Maskelerin karışmaması için önlem alınmalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, her çocuğun yaşına uygun bilgilendirme yapılması gerektiğine değinerek, şunları söyledi:

“Örneğin ‘yemek kaşığımızı veya bardağımızı nasıl ki arkadaşımızla ortak kullanmayız, maskemiz de bize özeldir ve paylaşmamalıyız’ gibi anlatımlarda bulunabiliriz.

Maskenin yemek yeme gibi durumlarda zorunlu olarak çıkarılması gerekecek. Bu zamanlarda, çocukların birbirleri arasında maske karışıklığına sebep olmamak için maskeleri etiketlenebilir, kenarına isim yazılabilir.

Çocukların alışık oldukları maskeleri takmalarını sağlamak bence son derece önemli. Değişik bir maske yüze düzgün oturmazsa, ayarlama yapmak için çocuklar sık sık yüzlerine dokunacak. Tabi bu durum da enfeksiyon riski doğurabilir.

Geçmişte genel itibarıyla yiyecek, içecek koyduğumuz beslenme çantalarına ‘yeni normal’ olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde mutlaka yedek maskeler koymalıyız. Yedek maske mutlaka olmalı ki herhangi bir ıslanma veya kirlenme durumunda çocuk maskesini hemen değiştirebilsin.”

[Çocukların maske kullanımına ilişkin ailelere de büyük görevle düşüyor.]

Çocuklara zararı yok

Kimi ebeveynlerde ‘maske nedeniyle çocuğumun oksijen alımı etkileniyor’ tarzı bir inanış olduğunu hatırlattığımız Doç. Dr. Hatioplu, “Maskenin çocuğun oksijen alımını etkilemediği, dolaysıyla çocuğa bir zararı olmadığı bilgisini özellikle ailelere iyi anlatmak gerekir. Bir diğer konu ise çocukların maskelerini nasıl koruyacaklarını ve saklayacaklarının iyi açıklanması gerekliliği. Örneğin maske değişimi yapılacaksa maskenin iplerinden tutup çıkartılması gerektiği, uygun şekilde atılması gerektiği ve atıldıktan sonra ellerin antiseptikle temizlenmesi gerektiği öğretilmeli” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, maske takmakta zorlanan çocuklara ‘Örümcek Adam’ gibi onların sevebileceği tarzda benzetmeler yapılarak uyum sağlanmasına yardımcı olunabileceğini de belirterek, “Çocukların maskelerine uyum sağlamak konusunda farklılıklar olabilir. Bu tür zorlukların ailelerin de yardımıyla okul yönetimi ve öğretmenlerle birlikte aşılması gerekli” bilgisini paylaştı.