Sağlık Bakanlığı 14 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 563 test yapıldı. Bu kapsamda 1716 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1225.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, toplam vaka sayısı 292 bin 878, toplam vefat sayısı 7 bin 119, toplam ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatüre oranı %7,1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 260 bin 058 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.” dedi.