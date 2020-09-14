İstanbul'da koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranı azalıyor. Ancak ağır hastalarda artış var.

İstanbul'da ağır hasta sayısında eylül ayında yaşanan artış Pro. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne de yansıdı. Uzmanlar hamilelerin hastaneye yatışında da artış olduğunu vurguladı.

Üstelik gebelerde hem tetkik hem de tedavi olanakları sınırlı. Her ilaç uygulanamıyor. Ağır hastaların yaşadığı en büyük sorun ise nefes alamamak.

Uzmanlar, İstanbul'daki tablonun ilerleyen dönemde daha kötüye gidebileceği yönünde uyarıyor. Başta kronik hastalar, yaşlılar ile gebeler olmak üzere maske ve mesafe tedbirlerine uyulması isteniyor.

Doktorlar yoğun bakım ve entübenin önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, "Yatan hastalarımızın yaş ortalamaları yükselmeye başladı. Ek hastalığı olan hastaları daha çok yatırıyoruz. Ümmin rahatsızlığı olan hastaları daha çok yatırıyoruz. Gebelerde sadece akciğer tutumu olduğunda antiviral bir ajanımız var bir de kan sulandırıcı bir ilacımız var bununla sınırlı. Genç bir gebe annemizi kaybettik. Bu bizim yaşadığımız travmaların en büyüğüydü aslında. Bu hayatta en acı şey aldığı havaya doyamamak ya da nefes açlığı hissetmektir. Biz hastaları yoğun bakıma sokmamak için yoğun bakımdakileri de entübe etmemek için yoğun çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Uzmanlar, İstanbul'daki tablonun ilerleyen dönemde daha kötüye gidebileceği yönünde uyarıyor. Başta kronik hastalar, yaşlılar ile gebeler olmak üzere maske ve mesafe tedbirlerine uyulması isteniyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay