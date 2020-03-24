Dünya genelinde yüzbinlerle ifade edilen vaka sayısı, binlerce ölü ve bir türlü önüne geçilemeyen salgın… Koronavirüs nedeniyle 80 yaş ve üzeri çok riskli grupta kabul edilirken, uzmanlar 65 ve üzeri yaştaki herkesin oldukça dikkatli olması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

Gençler de risk grubunda

Uzmanlar, alınan kararların ve yapılan uyarıların genelde yaşlılarla ilgili olması nedeniyle kimi gençlerde ‘Koronavirüs bize zaten bulaşmıyor’ düşüncesinin yaygınlaşması riskine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre gençlerin de dikkatli olması şart.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, virüsle mücadele kapsamında vatandaşların, devletin belirlediği kurallara göre hareket etmesinin salgının yayılımını azaltmada hatta sonlandırmadaki etkisinin son derece güçlü olduğunu söyledi.

“Sorun küresel ama çözüm yerel” hatırlatmasında bulunan İlhan, “Aramızda sosyal mesafe bırakıp, 1 metreden daha uzakta bir arada olacağız, elimizi sıkça su ve sabunla yıkayacağız, sükunetle kamuda yer alan önerileri takip edeceğiz” dedi.

[Mustafa Necmi İlhan. Foto: AA]

Gençler kurallara yeterince uymuyor

Prof. Dr. Necmi İlhan, Türkiye’nin doğru bir kararla 65 yaş üzeri kişilere 22 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu haller dışında dış mekanlar için kısıtlama getirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Ancak gençlere baktığımızda pek çoğunun bir arada olduğunu, gerek açık alanlarda, gerek kapalı alanlarda yeterince uyarılara uymadıkları görülüyor.

Gençler ‘COVID19 yaşlıları hastalandırıyor, öldürüyor’ diye düşünse de burada göz ardı edilen bir husus var. İnsanlar doğrudan virüsten ölmüyor, genel durumu daha olumsuz, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, kanser gibi kronik hastalıkları olanlarda virüsün neden olduğu solunum sorunları daha ağır seyrediyor ve ölüme dek götürebiliyor.

Bir gençte de pekala bu sorunlardan birisi var olacağı gibi, henüz tanı olmamış olabileceği de bilinmelidir. Bu durum da istenmeyen hastalık ve kayıplara neden olabilir.”

Eve hastalık taşıma riskleri çok yüksek

Ayrıca gençlerin neden olabileceği bir diğer riskin ise koronavirüsü evlerine, büyüklerine taşıyıp onların enfekte etmeleri olduğunu hatırlatan İlhan, “Bu durum gençlerin sevdiklerinin hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Gençlerin de bu süreyi sağlıklı bir biçimde kendileri ve sevdikleri ile en az kayıpla atlatabilmeleri için evde kalmaları, süreci kitap okuyarak, ilgilerine göre internet kaynaklarını kullanarak geçirmeleri, tabi bu arada evde sağlıklı ve fazla olmayan biçimde beslenmesi, ev ortamında fiziki aktiviteyi ihmal etmemesi en doğru yaklaşım olacaktır” dedi.

ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

Sağlık Bakanı’ndan gençlere uyarı

Salgının başladığı günden bu yana sürece dair bilgiler paylaşan, vatandaşların uyması gereken kuralları sıklıkla hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamayla gençleri uyardı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Koca, “Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. Şimdiki gençler… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar” ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşanan bir ölüm, gençlerin de bu salgında ne denli risk altında olduğunu gösterdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) virüsün bulaştığı 18 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu ölüm, ülkede koronavirüs nedeniyle yaşanan en genç ölüm olarak da kayda girdi.