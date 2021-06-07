Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Erhan Gönen, obezitenin kalbe etkisine dikkati çekerek uyarılarda bulundu.

Gönen “Obez hastalarda hipertansiyon daha sık görülür. Hipertansiyonu olan bir obezde geceleri horlama da varsa OSAS hastalığı akla gelmelidir. Obezite ile beraber olan insülin direnci, kolesterol yüksekliği, damar duvarı hücrelerinin fonksiyon bozukluğu gibi patolojik durumlar da eklenince kalp hastalığı riski oldukça yükselir” dedi.

Obezitenin kalbe olumsuz etkisi çok fazla

Erhan Gönen, son zamanlarda yapılan çalışmalarda obezitenin sigara ve alkol kadar önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.

“Obezitenin kalp üzerine birçok zararlı etkisi vardır. Bunlar mekanizmalarına göre direkt ve indirekt etkiler olabilir. En basit olarak kalp daha büyük bir vücut kitlesine kan pompalamak zorundadır ve bu kalbin iş yükünü arttırır. Kalp artan bu iş yüküne boyutlarını artırarak cevap verir ve bu fonksiyonların bozulmasının başlangıç noktasıdır. Obezite ile beraber olan insülin direnci, kolesterol yüksekliği, damar duvarı hücrelerinin fonksiyon bozukluğu gibi patolojik durumlar da tabloya eklenince kalp hastalığı riski oldukça yükselir. Obez hastaların normal kilodaki bireyler için tasarlanan tanı cihazlarına uygun olmaması, testleri değerlendirmede obez hastalarda karşılaşılan güçlükler ve hastaların hareketsiz olması da kalp hastalığı riskini artırır.”

Şikayetler fazla kiloya bağlandığı için tanı gecikiyor

Obezlerde görülen kalp hastalıkları hakkında açıklamalarda bulunan Gönen, Hipertansiyonu olan obez bir hastada geceleri horlama da varsa bunun uykuda solunum durması ile seyreden obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) hastalığını akla getirmesi gerektiğini söyledi.

“Obez hastalarda hipertansiyon da daha sık görülür. Ve uygun olmayan ölçüm aletlerinin kullanımı sonucu tedavi etkinliğini değerlendirmek de daha güçtür. Hipertansiyonu olan obez bir hastada geceleri horlama da varsa uykuda solunum durması ile seyreden obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) hastalığı akla gelmelidir. Aynı kalp damarları gibi beyne ve bacaklara giden damarlarda da daralma söz konusu olabilir. Gene ritim problemlerinin görülme olasılığı da obez hastalar da daha fazladır.”

[Fotoğraf: DHA]

Obezite cerrahisi riskleri ciddi oranda azaltıyor

Doktor Erhan Gönen, obezite cerrahisinin kalp sağlığını nasıl etkilediğine ilişkin de bilgi verdi.

”Öncelikle yanlış bilinenin aksine bu ameliyatların amacı estetik kaygılar değildir. Hem Amerikan hem de Avrupa tedavi kılavuzları belli şartlar ortaya çıktığı zaman bu ameliyatların yapılmasını öneriyor. Ameliyat olmuş ve yaşam tarzı değişikliklerine uymuş hastalarda birinci yıldan itibaren kalpteki kötü şekillenmede düzelme olduğu, kasılma ve gevşeme fonksiyonlarının normalleşmeye başladığı izlendi. Kalp krizi görülme oranında düşme ve kan basıncı kontrolünün kolaylaştığı pek çok çalışmada teyit edildi. OSAS hastalarının semptomlarının kontrol altına alınması kolaylaştı. Tüm bunları toparladığımızda bu operasyonların kalp hastalıkları ile ilgili riskleri önemli oranda düşürdüğünü söyleyebiliriz.”

[Fotoğraf: DHA]

Sigaradan, ilaç ve gıda desteklerinden uzak durun

Gönen, kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle:

“Hayatımızdaki değiştirilebilir risk faktörleri ile mücadele etmek ilk yapmamız gereken ve en etkin olan korunma yöntemidir. Nedir değiştirilebilir risk faktörleri? Yaşımızı, cinsiyetimizi ve genetik olarak yatkınlığımızı değiştiremeyiz. Ama daha fazla hareket edebilir, sigarayı bırakabilir, diyet yaparak kilo kaybı ve kolesterol değerlerinde düşme yaşayabiliriz. Bilimsel kanıtı olmayan ilaç ve gıda desteklerini kullanmamalı hele hele bunları doktorumuzun önerdiği tedaviye tercih etmemeliyiz.”