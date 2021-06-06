Türkiye'de aşılama ocak ayında başladı. Aşılamada 6. ayı dolanların 3. doz aşı olup olmayacağı tartışılıyor.

Uzmanlara göre ise 3. doz için henüz erken...

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Bununla ilgili çok kesin bir bilgiye ulaşmış değiliz. Bunun için Faz 3 çalışması gibi bir çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü bizim hastalığın seyriyle ilgili antikorun ne kadar süreceği ile ilgili kesin bilgilere ulaşmış değiliz“ dedi.

-Aşılamada 6 ayı dolanlara 3. doz aşı uygulanacak mı?

-Daha fazla antikor nasıl oluşur?

-21 Haziran sonrası normalleşmenin yeni kademesinde Türkiye’yi neler bekliyor?



Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan @trthaber'de yanıtladı. pic.twitter.com/n8prj04Wnm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021

"Hiç aşı olmayanlar aşılanmalı"

Akhan, toplumsal bağışıklığın sağlanması için hiç aşı olmamış kişilerin öncelikli aşılanması gerektiği görüşünde...

"Şuanda böyle bir pandeminin ortasında aşıyla 3. dozdan çok, hiç aşılanmayanların aşılanması özellikle bu dönemde çok önemli ki toplum bağışıklığı sağlansın.”

Yüksek antikor önemli mi?

Hastalık geçiren ya da aşı olanlar antikor üretiyor. Bu oranının düşük ya da yüksek olmasının da önemli olmadığı belirtiliyor. Eski tecrübelere göre hücreler virüsle karşılaştığında tekrar antikor üretmeye başlıyor.

Akhan konuşmasına şöyle devam etti:

“Sarsta ve Merste antikorların 2-3 yıl devam ettiği belirlenmişti. İnflüenzada bellek hücreleri olduğu için hepsinde bu enfeksiyonların, bu bellek hücreleriyle hafıza şeklinde hatırlıyorlar. Tekrar antikor yapabiliyorlar. Bizim aşıyla ya da hastalığı geçirerek oluşacak durum o antijeni tanımak. Yani bunu vücut tanıyor."

