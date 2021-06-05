Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kademeli normalleşme süreciyle beraber kan ihtiyacının arttığına dikkat çekti.

Normal şartlarda yaz aylarında kan ihtiyacının düştüğünü söyleyen Kınık, şunları anlattı:

"Ama bu yaz kan ihtiyacımız artacak çünkü azalan COVID-19 vakaları nedeniyle hastanelerde acil ameliyat olmayı bekleyen ertelenmiş vakalar ameliyat olacak. Dolayısıyla buralarda kan ihtiyacı artacak. Vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemlerde bulundukları yerde Kızılay kan bağış noktalarına gidip bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. Bağışçılarımız kanver.org internet sitemize girerek Türkiye'de bulunan 300 noktadan kendilerine yakın en yakın bağış noktasından randevu alabilirler."

"Havuzumuzda sürekli 40-50 binlerde kanımızın olması gerekiyor"

Kınık, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu, nerede ne zaman kime lazım olacağının bilinmediğini, herkesin de buna göre hareket etmesi gerektiğini anlattı. Türk Kızılay'ın vatandaşları yalnız bırakmadığını vurgulayan Kınık, şunları söyledi:

"Bizim her gün 8-9 bin ünite kan bağışı almamız lazım. Bu acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Türkiye'de ki kan ihtiyacı yıllık yaklaşık 3 milyon ünitedir. Bunun yaklaşık 2,5 milyon ünitesini Kızılay kan bağışçıları karşılıyor geri kalan kısmını ise geçici kan alma ruhsatı bulunan 9 hastane temin ediyor. Biz ülkede kan ihtiyacı noktasında zorlansak, zaman zaman sıkıntı yaşasak da vatandaşlarımızı kansız bırakmıyoruz."

Ulusal stokların tüm kötü senaryolara hazır olması gerektiğini anlatan Kınık, "Dolayısıyla kan stoklarını asgari stokların üzerinde tutmak istiyoruz. Günlük ihtiyacımız 8-9 bin ünite ama bizim havuzumuzda sürekli 40-50 binlerde kanımızın olması gerekiyor ki olağanüstü durumlarda bunları karşılayabilelim. Dolayısıyla yaz aylarında bu ihtiyacımız artarak devam edecek" dedi.