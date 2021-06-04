Kan uyuşmazlığı sebebiyle ölü doğumların önüne geçmek için önemli bir adım atıldı. Bu adım, TÜBİTAK destekli bir projeyi yürüten Tıp Fakültesi öğrencisi olan Ümmühan Zeynep Bilgili'den geldi.

Türkiye'de her 100 gebelikten 3'ünde "kan uyuşmazlığı" görülüyor. İlk doğumda bu durum çoğunlukla sorun yaratmıyor.

Ancak ikinci doğumda da anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığı varsa ve bebekten anneye önceki doğumdan yoğun alyuvar transferi olmuşsa tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Annenin savunma mekanizması ikinci bebeğe saldırıyor.

Çözüm, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ümmühan Zeynep Bilgili'den geldi. Bilgili, ilk doğumda anneye geçen alyuvar miktarını hesaplayabilen bir projeye imza attı.

Bu da tedbir amaçlı verilen ilaçların dozunun artırılmasını sağladı.

Anneden bebeğe geçen alyuvar ölçülüp, ilaç dozu ayarlanıyor

Zeynep Bilgili, "Bazı durumlarda bizim verdiğimiz ilaç dozu yeterli gelmiyor. Biz bu çalışmamızda, bu miktarı ölçebilecek bir test yaptık ve bu testi kliniğimizde de uyguladık" dedi.

Bilgili, gebelerin yüzde 2'sinde verilen ilaç miktarının yeterli olmadığını tespit etti. Anne adaylarına ikinci doz iğneleri yapıldı, gebelikte yaşanacak riskler ortadan kalktı.

Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Serdar Kütük, Zeynep Bilgili'nin "Şu anda bebekten anneye geçen kanama miktarını, görsel olarak mikroskop altında hesaplayabilen Türkiye'deki tek araştırmacı" olduğunu söyledi.

Bir sonraki amacı testin yaygınlaşması olan genç doktoru TÜBİTAK da desteklemeye devam edecek.