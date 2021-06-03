Koronavirüs geçse de izi kalıyor. En çok akciğeri sonra da kalbi vuruyor. Kalp yetmezliğine yol açan rahatsızlık gençleri de etkiliyor.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle önümüzdeki 10 yıl boyunca pandemi döneminde uğraşılan akciğer problemlerinden daha fazla sayıda, kalp rahatsızlıklarıyla karşılaşılacağını belirterek, "COVID-19 kalplerimize iz bıraktı” dedi.

"Kalp kası iltihabı yapıyor"

Yapılan araştırmalar da koronavirüsün kalbi etkilediği yönünde.

Prof. Dr. Köksal, “Almanya'daki çalışma şöyle diyor, COVID-19 geçiren hastalara tarama yapmışlar yüzde 60'ının kalbinde koronavirüse bağlı miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabına rastlanmış. Çünkü COVID-19 dokulara, damarlara ve akciğerlere saldırdığı gibi kalp hücrelerine de direkt saldırıyor ve zehirli toksik etki yapıyor” diye konuştu.

"Koronavirüs, gençleri de etkiliyor"

Kalp kası iltihabı kalp yetmezliğine yol açıyor. Prof. Dr. Köksal, koronavirüsün gençleri ve çocukları da etkilediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Genç sporcularda yapılan çok ilginç bir çalışma var. 29 atlet üzerinde yapılmış.12’sinde yine kalbinde değişik derecelerde hasar tespit edilmiş koronavirüse bağlı. Gençseniz ki bu miyokardit yani kalp kası iltihabı genç ve çocuklarda görülüyor, çoğunlukla asemptomatik olabiliyor.“

"Kalp muayenesine gidilmeli"

Prof. Dr. Köksal, koronavirüsü ağır geçirenlerin kalp muayenesinden geçmeleri konusunda uyarıda bulundu:

“Önümüzdeki on yılda biz koronavirüsün kalbimize bıraktığı izlerle uğraşacağız. COVID-19 atlatan insanlar eğer ağır geçirdilerse mutlaka bir kalp doktoruna gidip kendilerini kontrol ettirmeleri gerekiyor.”