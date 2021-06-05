Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan toplam aşı miktarı 30 milyon 300 bine yaklaştı. Saat 11.40 itibarıyla 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 333 bin 684 olurken, 2. doz uygulanan kişi sayısı 12 milyon 964 bin 18 oldu.

Salgının artış hızının azaltılması ve kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olan İstanbul'da saat 11.40 itibarıyla 2 milyon 933 bin 99'u birinci doz, 2 milyon 69 bin 682'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyonu geçti.

Ankara'da toplam 2 milyon 540 bin 853 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 441 bin 354'e, ikinci doz miktarı da 1 milyon 99 bin 499'a yükseldi.

İzmir'de ise 1 milyon 174 bin 521'i birinci doz, 897 bin 406'sı ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 71 bin 927 doz COVID-19 aşısı yapıldı.