Karın şişmesi, yağlı besinleri sindirememe ve ishal şeklinde kendini gösteren Çölyak buğday, arpa, çavdar gibi tahılların içerdiği glütene karşı vücudun tepki verdiği bir hastalık.

Glütensiz diyet yeterli değil

Çölyak hastaları glütensiz özel bir diyet uyguluyor. Ancak beslenme düzenini değiştirmek yeterli değil. Glüten ortak kullanılan mutfak gereçlerinden bile bulaşabiliyor.

Gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan hangi ürünlerde glüten bulunabileceğine dair bilgi verdi.

“Hasta diyor ki ‘Ben diyete uyuyorum, her şeyi yapıyorum ama yine de benim şikayetlerim devam ediyo’. Ekmek tahtasına ve özellikle tahta kaşıklara mutlaka glüten giriyor. Siz istediğiniz kadar yıkayın yine içinde ihtiva ettiği için bulaşma ihtimali olabiliyor.”

"Zarflarda bile glüten var"

Glüten kullan-at ürünlerin de içeriğinde bulunabiliyor.



“Kafelerde restoranlarda da çok fazla olan özellikle de karton bardakların üst taraflarında kullanılan yapıştırıcıdan kaynaklanan glüten ağza içecek içerken bulaşabiliyor. Onun yerine plastik ya da cam bardak kullanılması çok daha uygun özellikle de dışarda. Aynı zamanda özellikle hiç kimsenin bilmediği yapışkanlı mektup zarflarında yalamakla beraber yine glüten alabiliyorsunuz.”

"Glütensizdir etiketine bakılmalı"

Kozmetik ve kimya endüstrisi bazı ürünlerde glüteni ham madde olarak kullanabiliyor. Dr. Taşkoparan, “Glüten rujlarda, dudak nemlendiricilerinde, el-yüz kremlerinde, vücut losyonlarında, güneş kremlerinde, saç şampuanlarında, saç yumuşatıcılarında bulunabiliyor” diyerek Çölyak hastalarına 'glütensizdir' etiketli ürünleri kullanmayı önerdi.

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Enes Özmen