Obezite ve dijital bağımlılığa karşı çocuk akademileri kurulacak

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan akademi programlarını anlattı.

Demirkol, "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık" modeliyle yürütülen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında, vatandaşın sağlığını koruyucu faaliyetlerde bulunduklarını, Türkiye'de sayıları 350'ye yaklaşan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapistlerle 81 ilde ücretsiz sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerini hayatın merkezine yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Demirkol, "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapmış olduğumuz faaliyetlere yeni bir akademi çalışmasıyla devam ediyoruz." dedi.

Demirkol, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, ilk dersini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği Sağlıklı Hayat Akademileri açıldığını anımsatarak, şu ana kadar akademilerden 120 bin kişinin mezun olduğunu söyledi.

Sağlıklı Hayat Akademisinde yürütülen çalışmaların sağlık okuryazarlığının artmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Demirkol, "Akılcı ilaç kullanımı, kanser taramalarının neden yapılması gerektiği, aile hekimlerimizin ve sağlıklı hayat merkezlerinin görevlerine kadar bu akademilere katılan vatandaşlarımızın öğrendiklerini çevrelerine de aktaracakları çok önemli bir akademi eğitimini de almış oluyorlar." diye konuştu.

Doç. Dr. Demirkol, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlıklı Hayat Akademilerinde yeni bir programımız başlıyor. Bu akademi programımız 0-18 yaş arasındaki çocuklarımızı kapsıyor. Bu kapsamda, bu akademilerimizi üç ayrı başlıkta faaliyete almış oluyoruz. Birincisi bebek, ikincisi çocuk, üçüncüsü de genç akademilerimiz. 81 ilimizde ilk başta bebek akademilerimizi hizmete geçirdik. İlk derslerini bu hafta içerisinde almış oldular."

0-2 yaşında bebeğe sahip anne ve babaların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerinin de akademi programlarına katılabileceğini aktaran Demirkol, "Sağlık profesyonellerimizle birlikte bu akademilerde destek veriyoruz. Sağlıklı bir bebek nasıl büyütülür? Anne sütünün önemi, bağışıklama gibi 0-2 yaş arasındaki bebeklerimize daha sağlıklı nasıl bakabiliriz? Anne ve baba bebek büyütürken birbirlerine nasıl destek olur? Kardeş kıskançlığı gibi birçok konuda biz doğru bir şekilde bebeğimizi büyütmeyi tüm ailelerimize öğretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bebek akademileri 81 ilde faaliyete girdi

Demirkol, bebek akademilerinin bu hafta itibarıyla tüm Türkiye'de başladığını belirterek, "81 ilimizde il sağlık ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde bebek akademilerimiz artık faaliyete girdi. Çok yakın zamanda 2-12 yaş arasında çocuklarımız için okul dersleri, evde sağlıklı bir iletişim, dijital bağımlılık ve obezite gibi birçok konuda eğitim vereceğimiz çocuk akademilerimiz de başlayacak. Çocuk akademileri hem çocuklarımızın hem de anne, babalarının katılacağı bir eğitim modeli olacak."

12-18 yaş aralığındaki genç akademi programının ise özellikle ergenlik dönemindeki çocukların hem okul hem de sosyal hayatlarına katkı sağlayacak bir model olacağını dile getiren Demirkol, "Burada özellikle bu dönemlerin ne kadar zor geçtiğini bunu tecrübe etmiş her ailemiz biliyor. Bu yaşlarda çocuklarımıza sahip çıkmak, onlarla doğru iletişim kurmak, onların problemlerini anne ve babanın sevgisiyle profesyonel desteği de birleştirerek sağlıklı bir aileyi inşa etme konusunda önemli bir adım olacak." diye konuştu.

Demirkol, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız ne kadar sağlıklı olursa, Türkiye'miz o kadar güçlü olur. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda o kadar güçlü bir şekilde yol almış oluruz. Bebek, çocuk ve genç akademilerimizle evlatlarımızın sağlıklı büyümesi, yetişmesi, güçlü aile yapısıyla toplumumuzda yaygınlaşma noktasında önemli bir şekilde çekindiğimiz birçok problemden de kendilerini uzak tutmak istiyoruz. Anne, babalarının desteğiyle sağlıklı bir aile yapısı, sağlıklı bir birey olarak da gelişmelerini ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'na evlatlarımızın hazırlanmasını istiyoruz. Sağlıklı bireylerin gelişmesine katkı sağlıyoruz."