Sağlık
TRT Haber 16.09.2025 10:15

SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 51'i yerli üretim olmak üzere 64 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu.

Yapılan düzenlemeyle 51'i yerli üretim olmak üzere 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

