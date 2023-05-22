Obezite 10 yılda yaklaşık yüzde 30 arttı

Obezite, ciddi bir halk sağlığı sorunu. 12 yıl süren uluslararası bir araştırmaya göre obezitede 10 yılda yaklaşık yüzde 30 artış yaşandı.

Türkiye'de ise kadınlarda yüzde 30, erkeklerde yüzde 13 civarında artış var. Türkiye Avrupa’da erişkin kişilerde yüzde 32 oranla en çok obezitenin görüldüğü ülke. Obezitenin en önemli nedeni ise hareketsiz yaşam ve kötü beslenme

Endokrinoloji ve Metebolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İnan Anaforoğlu, obezitenin genç yaşlara indiğini belirterek, "Geçmişte ileri yaş hastalığı olarak kabul edilirken şu anda maalesef çok erken yaşlarda çocukluk çağında da obeziteyi biz görmeye başladık. Ve dünyada obezitenin gerçekten en hızlı arttığı ülkelerden birisiyiz" dedi.

"Ciddi metabolik sorunlara yol açan bir hastalık"

Obezite beraberinde pek çok hastalığı da getiriyor.

Obezitenin ciddi sorunlara yol açtığını söyleyen Anaforoğlu, "Tek başına değil getirdiği bazı komplikasyonlar var. İşte bunların başında diyabet geliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde her 100 kişiden 20 tanesinde diyabet olacağı öngörülmekte. Tansiyon gibi, karaciğer yağlanması gibi sadece kozmetik olarak kişilerin psikolojisini bozan bir hastalık değil. Ciddi metabolik sorunlara yol açan bir hastalık" diye konuştu.

Obeziteden kurtulmak için yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Şok diyetler yerine düzenli egzersiz ve dengeli beslenme önem taşıyor.

"Sağlıklı besine ulaşmak son derece önemli"

Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Anaforoğlu, şunları söyledi:

Eskiden bu kadar konforlu, bu kadar işte makinelere bağımlı işte işte araba, otomatik cihazlar gibi cihazlar yoktu sonuçta. Biz televizyon kumandası bile aslında bizim hareketimizi kısıtlayan bir şey. En yakın mesafeleri bile arabayla gidiyoruz. Sağlıklı besine ulaşmak son derece önemli.

Kamera: Orhan Mete