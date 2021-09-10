Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs varyantlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kayıpmaz, SarsCov2'nin RNA virüsü olduğunu, bu virüslerin de sık mutasyona uğrama özelliği olduğunu anlattı.

Şu anda Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin "Beta", "Gama" ve "Delta" varyantlarını "endişe verici varyant" olarak tanımladığına değinen Kayıpmaz, şu bilgileri verdi:

"Şu anda Delta varyantı ülkemizde de en baskın varyant konumunda ve şu anda ülkemizde yüzde 90'ın üzerinde görüyoruz. Delta varyantının özelliği, daha önceki varyantlara göre, örneğin Vuhan'da çıkan vahşi tipe veya Alfa varyantı olarak nitelendirilen İngiliz varyantına göre en az iki kat daha fazla bulaşıcı olması. Sadece bulaşıcılık değil hastaneye yatışlarda da artışa sebep olacak düzeyde bir varyant olarak görüyoruz."

Mu varyantı kolay bulaşabilme riski taşıyor

Bu varyantlar yanında, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin "Mu" varyantını "yakından izlenmesi gereken varyant" sınıfına aldığını anlatan Kayıpmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Mu varyantı hem Beta hem Gama hem de Delta varyantında yer alan mutasyonlardan bazılarını içeren bir varyant. Şu an için izlenmesi gereken varyantlar arasında. Bunun sebebi de kişiler arasında daha kolay bulaşabilme riski taşıması aynı zamanda da aşılarla veya hastalığı geçirmeyle elde edilen nötralizan antikor yanıtının bu varyanta karşı azalma riski taşıması. Semptomlara baktığımızda, bu varyantlar arasında semptomların çok büyük farklılıklar arz etmediğini görüyoruz, birbirine benzer belirtilerle seyrediyor. Boğaz ağrısı, öksürük, solunum sıkıntısı, ateş yüksekliği, yaygın kas eklem ağrıları, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, tat ve koku kaybı gibi belirtilerle gidebiliyor."

Varyantlar için korunma metotları aynı

Hastalıktan korunma metotlarına da değinen Kayıpmaz şunları kaydetti:

"Varyantların her biri için korunma metotlarımız aynı. Maske kullanımının yer yer eskisi kadar sıkı olmadığını görüyoruz ama maske kalabalıklarda veya kapalı ortamlarda bütün varyantlara karşı önemli bir koruyucu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında havalar soğumaya başlıyor. İç mekanlarda daha fazla zaman geçirilecek, bu nedenle iç mekanlarda kalabalık oluşturmamaya dikkat etmeliyiz. Ortamların havalandırılması etkin biçimde en azından kapı-pencere açılarak sağlanmalı. Eğer biz bu tedbirleri uygularsak Delta varyantına da Mu varyantına ve daha yatışmış bir varyant olan Alfa varyantına karşı da yeterli korunmayı sağlamış oluruz."