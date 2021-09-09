Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zamanı gelenlerin 3'üncü doz aşıyı olması için çağrıda bulundu.

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi aşılamada hatırlatma dozunu oldu. Zamanı gelen 6 milyon kişi ise henüz aşılanmadı.

"Hatırlatıcı doz ile daha güçlü biçimde yeniden korunuyoruz"

Sinovac gibi inaktif aşıların 2'inci dozdan bir süre sonra koruyucu etkisi azalıyor. Uzmanlar bağışıklığın güçlenmesi için 3'üncü doz aşının gerekliliğine dikkat çekiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Belli süre geçtikten sonra azalan etkinin yapılacak bir hatırlatıcı doz ile daha güçlü biçimde yeniden hastalığa karşı bizi koruyucu bir etkiye dönüştürmesi hedefleniyor" diye konuştu.

"BioNTech aşısının hatırlatma dozu 5-6 ay sonra uygulanabilir"

Dünyada 2 doz BioNTech aşısı olup bir süre sonra yeniden virüse yakalananlar da var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı olanlara hatırlatma dozunun 5-6 ay sonra uygulanabileceğini söyledi. Uzmanlar da aynı görüşte.

"mRNA aşıları için de hatırlatma dozu gelebilir"

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "İki doz aşılarını Sinovacla olmuş kişilere bunu tavsiye ediyoruz. 3. dozlarını olmasını. Ama mRNA aşıları ile ilgili süreç devam ediyor. İlerleyen dönemde onlara da tekrardan bir hatırlatma dozu gündeme gelebilir" dedi.

Uzmanlar, 3'üncü dozdan sonra tekrar bir hatırlatma dozuna ihtiyaç duyulup duyulmayacağını ise zamanın göstereceğini düşünüyor.

