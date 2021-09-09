Sağlık Bakanlığı 9 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 314 bin 793 test yapıldı. 23 bin 846 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 257. Bugünkü iyileşen sayısı ise 31 bin 322.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz.” dedi.