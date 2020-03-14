Mİlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların dezenfektan ihtiyacının meslek liselilerinden karşılanacağını açıklamıştı.

Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya, İçel, Kayseri, Malatya ve Hatay’da olmak üzere 8 ilde bulunan 26 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günlük ortalama 100 ton, zararlı virüsler karşısında en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretme kapasitesine sahip.

Yaklaşık 5 yıldır okulda sıvı ve köpük sabun, yüzey temizleyici, cam sil ve çamaşır suyu, ağır kir ve yağ çözücü, otomat temizleyici, sıvı bulaşık deterjanı gibi çok sayıda temizlik malzemesi üreten Malatya'daki Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, son günlerde yoğun mesaide.

[Fotoğraf: AA]

Okulda üretilen hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlara yurt genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarından yoğun talep geliyor. Öğrenciler, Türkiye'nin birçok yerinden gelen siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

"Daha önce 6 saat, şimdi 12 saat çalışıyoruz"

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Pirvani Temelli, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Okulun kimya bölümünde üretimleri artırmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Temelli, "Kimya bölümünde bir alan şefi, 11 öğretmen ve 70 öğrencimiz var. Bu ekiple dezenfektan ilaçlarını üretiyoruz. Daha önce 6 saat, şimdi 12 saat çalışıyoruz. Hafta sonları da aynı şekilde çalışıyoruz. Günlük 4 ton hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı üretiyorduk, virüsten sonra üretimimizi iki katına çıkardık." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Ekstra çalışmaya hazırız"

Kentte bulunan resmi ve özel olmak üzere 778 okula dezenfektanları üreterek teslim ettiklerini belirten Temelli, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Elazığ ve Tunceli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı talebi aldıklarını ifade etti.

Talepleri karşılamak için hummalı bir çalışma içinde olduklarını aktaran Temelli, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bize hangi zamana kadar üretmemizi söylerse biz o döneme kadar üretmeye devam edeceğiz. Toplam aylık 50 tondan fazla üretim yapabiliyoruz. Pazartesi gününden itibaren bugüne kadar 20 ton ürettik, bunun 14 tonunu teslim ettik. Müthiş talep var. Diğer kurumlardan da talepler oluyor. Okul olarak gerçekten mesai gözetmeksizin herkes kendinden feragat göstererek çalışmakta. Bize ne düşüyorsa ekstra çalışmaya hazırız."

[Fotoğraf: AA]

Temelli, elde ettikleri gelirle daha çok ham madde alıp daha çok üretim yapmak istediklerini vurgulayarak, ülke genelindeki talepleri karşılayana kadar hafta sonları da dahil olmak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.