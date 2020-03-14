Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü pandemi ilan ettikten sonra virüs konusunda endişeler bir kat daha arttı.

Örgütün Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, virüse dair en çok merak edilen soruları cevaplandırdı.

"Bütün dünya için en önemli alarm"

Ursu, salgına yönelik her türlü tedbirin alındığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, virüsle ilgili yapılması gerekenler konusunda yılın başında uyarıda bulundu. Uluslararası öneme haiz 'halk sağlığı acil durumu' ilan edildi. Bu, bütün dünya için en önemli alarm anlamına geliyor. Ülkeler alarm seviyesini en yükseğe çıkarmıştı."

[Fotoğraf: AFP]

"Çin'de vaka sayıları ciddi anlamda düştü"

Virüse dair hangi önlemlerin işe yaradığını bilgi paylaşımı sayesinde öğrendiklerini belirten Ursu, "Hastalığın ülkelere yayıldıktan sonra kontrol altına alınabildiğini gösteren veriler mevcut. Mesela Çin; vaka sayısında ciddi anlamda düşüş görüldü. Ülkenin büyük bölümünde kontrol altına alındı." dedi.

Pavel Ursu, bulaşıcı salgının hala kontrol altında olduğunu belirterek önlemlerin en üst düzeyde devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber: Seda Şahin

Kamera: Sinan Kement