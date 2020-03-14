Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dr. Mehmet Öz, 'Türk usulü' el yıkamayı gösterdi
ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Mehmet Öz, komedyen Jimmy Fallon'un programında koronavirüsten (Covid-19) korunma yollarını anlattı.
Programı izleyen milyonlarca ABD'liye "Türk usulü" el yıkamayı aşama aşama gösteren Öz, ellerin iyice temizlenebilmesi için en az 20 saniye sabunla ovalanması gerektiğinin altını çizdi.
Öz, çoğu insanın ellerini doğru biçimde yıkamadığına dikkat çekti.
Komedyen Fallon ise Mehmet Öz'ün sosyal medya hesabında paylaştığı tedbirleri karton üzerinde seyircilerine gösterdi.
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