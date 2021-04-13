İstanbul Üniversitesinde moleküler tıp alanında doktora yapan biyolog Hande Karagedik, çocukken halasının öksürüğü engellemek için çam ağacından elde ettiği karışımdan ilham aldı. Öksürüğü iyileştiren ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir gıda takviyesi geliştirdi. 2 yıllık çalışmanın ürünü, TÜBİTAK'tan destek aldı, İngiltere'de ödüle layık görüldü. Biyolog Hande Karadelik, çalışmasını TRT Haber'e anlattı.

[Biyolog Hande Karadelik / Fotoğraf: TRT Haber']

"Halam çocukluğumdan beri bize kozalaktan farklı bir şurup tarzında bir şey yapıp içiriyordu. Fark ettim ki Çin'de, Kanada'da ve dünyanın değişik ülkelerinde bu tarif kullanılıyormuş. Halamın bunu bilme ihtimali yoktu. Aslında biraz derinlemesine araştırınca her ülkenin kendi kozalaklarından ya da çam ağaçları ekosisteminde bir çalışma yaptıklarını fark ettim. Bizim ülkemizde sadece endüstriyel sanayide böyle bir çalışmanın yapıldığını fark ettim. Bizim dünya çam ormanlarının çok büyük bir kısmına sahibiz ve biz böyle bir çalışma yapmıyoruz. Bunu sorgulayıp aslında böyle bir proje ortaya çıkarttım ve bu projeden de insanların fayda görmesini istiyorum. "

[Fotoğraf: Getty]

Devlet projelere destek veriyor

Bitkisel kaynaklardan değerli kimyasallar elde ediliyor. Bu tür projelerin devletin desteği de tam...

"Kozalaklar bizim doğal mirasımız olarak geçiyor. Geleneksel olarak zaten kullandığımız ürünler. Genel olarak baktığımızda Türkiye'de yaklaşık olarak 10'dan fazla çeşit çam ağacı var. Biz bunlardan sadece sadece bir tanesini kullanıyoruz. Bu da Bakanlığın bize tebliğ ettiği, Bakanlık listesinde bulunan sahil çamı. İçeriğindeki madde miktarları çok yoğun. Gıda takviyesi, şurup geliştirdik. Bundan ilaç yapmayı planlıyoruz. İlaç statüsüne sokmayı hedeflemekteyiz. TÜBİTAK 1512 Genç Girişimci Projesi ödülünü kazandık. Geçen sene Royal Academy of Engineering'de en iyi 3'üncü proje ödülü aldık. Bağışıklığınızı güçlendirici etkileri var. İçerisindeki etken maddelerin en yüksek oranını tespit ettik. Buna bağlı olarak da bu ürünlere en yüksek hangi sıcaklıkta, bekleme süresinde, hangi yardımcı maddeyle elde edildiğini ölçtük. Alpha pinen, beta pinen denilen sadece çamdan gelen maddelerimiz var. Bu etken maddeler birçok hastalıkta ve semptomda kullanılan maddeler. Biz bu etken maddeyi yüksek oranda elde etmeye çalıştık."

Çam kozalağının faydası

Yalnızca çam ağaçlarından üretilen, çam ağacı tohumlarını güvende tutan çam kozalakları, tohumları kışın dondurucu soğuklardan korur. Çam kozalakları tohumlarını korumak için, “pullarını” sıkıca kapatarak soğuk havayı, rüzgarları, buzları dışarıda tutabilirler.

[Fotoğraf: Getty]

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getiren çam kozalakları, gastrit ve ülser ağrılarını hafifletmek için de kullanılıyor. Ayrıca antioksidan bakımından da zenginler... Diş eti enfeksiyonundan uykuyu problemlerine,çok sayıda rahatsızlık için, çam kozalaklarından elde edilen reçineler kullanılıyor. Çam kozalakları, tüberküloz, bronşiyal astım, bronşit benzeri hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.

Kamera: İlyas Umut Özacar - Özge Güngörmüş

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu