Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, böbrek rahatsızlığı geçirenler, prostat kanserli ve prostat büyümesi görülen hastalar için geliştirdiği teknik çalışmalarla tıp literatürüne girdi.

Demirtaş, ilk çalışmasında tıkalı böbreklerin yüzde 50'sinin kurtulabileceğini göstererek, yeni bir tedavi yöntemini tanımladığını, bu tekniğin tüm hastalara uygulanabileceğini söyledi.

"Hekimler için kolaylık sağlayan bir teknik"

"Demirtaş-Erciyes Laparoskopik Radikal Prostatektomi Ameliyatı Tekniği" hakkında da bilgi veren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu teknik ile çok düşük ameliyat maliyeti ile yüksek tedavi başarısı elde edilmektedir. Bu çalışma 1-4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Endoüroloji Kongresinde video bildiri olarak sunulmuş ve 3'üncülük ödülü almıştır. İyi huylu prostat büyümesi cerrahi tedavisiyle ilgili olarak 'Demirtaş-Erciyes Enükleasyon Prostatektomi: Ters S-J İnsizyon 2 Lob İki Aşamalı Teknik' de aynı kongrede video bildiri olarak sunulmuş ve üniversitemizin adının bulunduğu tekniği literatüre kazandırmıştır. Bu teknik lazer teknolojileriyle uygulanabildiği gibi diğer enerji çeşitleriyle de uygulanabilmektedir. Özellikle başlangıç seviyesindeki hekimler için kolaylık sağlayan bir teknik olarak öne çıkmaktadır."