Koronavirüs vaka sayıları 10 binin altına düşerken, vefat sayısı da 40’ın altında. Aylar önce görülen pik noktalarının ardından gelinen noktada koronavirüs aşısının etkisi görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı son haftalık vaka yoğunluğu haritasında da illere göre her 100 bin kişide görülen vakalarda azalış devam etti.

19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/FDVdAT4uh8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2022

Tabloya göre, büyük şehirlerde vaka yoğunlukları önceki haftalara göre azaldı. Her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 290,83, İstanbul'da 196,06, İzmir'de 113,95 olarak kayıtlara geçti.

Toplum Sağlığı Bilimleri Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, koronavirüs salgınındaki son durumu TRT Haber’e değerlendirdi.

-Salgının etkisi azalıyor mu?



Covid-19 test ve vaka sayılarındaki büyük düşüşü Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mutafa Necmi İlhan @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/wZnD2h8VLT pic.twitter.com/u951TTOZaY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 4, 2022

“Daha öldürücü bir varyant çıkmazsa daha iyi bir noktaya gideceğiz”

Prof. Dr. İlhan, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizerek, vakalarda 11 katlık bir düşüş olduğunu anlattı:

“Dünyada ve ülkemizde salgın devam ediyor ancak Omicron varyantı ( alt varyantı BA.2) etkisini kaybediyor. Rakamlara bakıldığında bir ay önce 111 bin olan vaka sayısı şu an 10 binin altına düştü. Bu da demek oluyor ki 11 kat azalmış yani yüzde 1100 azalmış. Çok sevindirici bir gelişme. Vefatlarda da kıyasla 300’lü rakamlardan 40’ların altına düştü. Şunu unutmamak gerekir ki salgın hala devam ediyor. 2 buçuk yıl içinde bilim insanları koronavirüsü tanırken, vatandaşlar da nasıl korunmak gerektiğini öğrendi. Aşının ne kadar önemli olduğu ve bireysel korunmanın ne kadar önemli olduğu öğrenildi.

Eğer BA.2 varyantının yanında farklı bir varyant ortaya çıkmaz, daha bulaşıcı ve daha öldürücü bir varyant ortaya çıkmazsa yazın gelmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte daha iyi bir noktaya gidileceğini kestirmek mümkün.”

“Hastanelerde rutin işleyişe dönüldü”

İlhan, hastanelere başvuruların da azaldığını belirterek, yoğun bakımlarda ve koronavirüs servislerindeki durumla ilgili şöyle konuştu:

“Geçen sene Ramazan ile ilgili kaygılıydık. Hatta bayramı da iki kere yaşayamadık. Fakat şu anda aşılamayla ilgili iyi bir yere gidiyoruz. 3 bileşeni bir arada değerlendirmek gerekiyor. Bir, iyi bir aşılama oranını yakaladık. İki, virüsün bulaştırıcılığı azaldı. Üç, vatandaşlar nasıl korunmaları gerektiğini öğrendiler. Bunların sonucunda bu duruma geldik.

Şu an için büyük hastanelerde yoğun bakımlarda yoğunluk yok. Rutin işleyiş devam ediyor. Ameliyat gibi girişimler öncesi PCR hala isteniyor. Bu da korunaklı yaklaşım için doğru. Türkiye’nin pek çok yerindeki yoğun bakım servislerinde, koronavirüs servislerinde riskin çok da yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Ama tehlikenin olduğunu unutmamalıyız. Kapalı ortamlarda maskeye, hatırlatma dozlarına dikkat edilmesi gerektiği düşüncesindeyim.”

