Burundan giriyor, önce oradaki hücrelere ulaşıyor. Hızla ilerleyerek boğaza, ordan da akciğere doğru yol alıyor.

Koronavirüs insanlara en kolay burundan bulaşıyor.

Doğru maske kullanımı virüs bulaşımını engelliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Koronavirüsler bize en çok burunla bulaşıyor. Virüs burun yoluna yerleştiği zaman o bölgede bulunan sinir hücrelerini etkileyerek önce koku alma duyumuz ortadan kalkıyor beraberinde de tat alma duyumuz da etkileniyor" dedi.

Virüs kapmamak için maske kullanmak şart. Ancak maske doğru kullanıldığında virüsün bulaşmasını engelliyor.

Maskeyi takmadan önce eller temizlenmeli, yüzle maske arasında boşluk kalmamalı, maske nemlendiğinde yenisiyle değiştirilmeli.

Tat ve koku kaybı tedaviden sonra düzeliyor

Prof. Dr. Tezer, yanlış maske kullanımı ile ilgili şunları söyledi:

"Yolda gezerken ağzımızda maskeler, burnumuz açık kalıyor. Burun yoluyla bulaştığı için burnunuzun kapalı olması maskeyi doğru takmamız bu anlamda en gerçekçi yaklaşım olacaktır" diye konuştu.

Virüse yakalananlar en çok ateş, öksürük, solunum zorluğundan şikayetçi. Son dönemde tat ve koku kayıpları da artmaya başladı. İyi haber ise kayıpların tedaviden sonra iki üç hafta içerisinde geri dönmesi.