Sağlık Bakanlığı 9 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 145 bin 411 test yapıldı. Bu kapsamda 2576 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2047.

Son 24 saatte 85 hasta vefat etti, 2047 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, toplam vaka sayısı 396 bin 831, toplam vefat sayısı 10 bin 972, toplam ağır hasta sayısı 2867, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 340 bin 286 oldu.