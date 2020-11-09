Koronavirüsün çocuklar üzerinde yeni belirtilerinin göründüğünü söyleyen uzmanlar, el ve ayak parmaklarında şişme, kızarıklık ve kaşıntının COVID-19’la ilgili olabileceğini ve bu belirtilerin bebeklikten ergenliğe kadar her yaş grubunda görülebildiğine dikkat çekiyor.

Çocuklarda ‘COVID-19 parmağı’ bulgusu görülebilir

Belirtilerin hem el hem de ayak parmaklarında oluştuğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, “Parmak uçlarında özellikle uç kesimlerde kızarıklık, şişlik ve kaşıntı koronavirüs belirtisi olabilir. Özellikle çocuklarda aslında her yaş grubunda olmakla birlikte çocuklarda daha sıklıkta görülen ‘COVID-19 parmağı’ dediğimiz bulgular görülebilir" şeklinde konuştu.

El ve ayak parmağındaki kızarıklık ve şişliğe dikkat

Virüsün belirtileri de çocuklarda yetişkinlerden farklı oluyor. Uzmanlar, son dönemde virüse yakalanan çocuk hastalarda en çok cilt bulguları tespit edildiğini belirtiyor.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Çakır aileleri uyardı: "Özellikle el ve ayak parmaklarında kızarıklık, şişlik görülebilir. Bu bulgular akılda tutulmalı. Aileler çocuklarının el ve ayaklarındaki kızarıklık ve şişliklere dikkat etmesini öneriyoruz."