Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yaptığı açıklamaya göre, salgının yayılışını durdurmak amacıyla ülke genelinde çarşamba gününden itibaren 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede lise ve yüksek öğretim kurumları tamamen uzaktan eğitime geçecek, her türlü toplantı ve gösteri yasaklanacak, restoranların ise sadece paket servis yapmasına izin verilecek.

Viktor Orban, market ve hizmet sektöründeki diğer iş yerlerinin saat 19.00'a kadar açık kalabileceğini, düğünlerin sadece aile üyeleriyle yapılabileceğini ve spor müsabakalarının ise seyircisiz oynanacağını söyledi.

Macaristan'da da son 24 saatte 5 bin 162 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 114 bin 778'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 55 artarak 2 bin 493'e yükseldi.