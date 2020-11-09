Salahaddin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak Enbar vilayetinden gelen göçmenlerin bulundukları kampların kapatılmasına karar verildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere geri dönme vaktinin geldiği belirtilen açıklamada, Enbar vilayetinin güvenliğinin sağlandığı ve vatandaşların can tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Enbar'ın Rutba, el Kaim, Halidiye, Saklaviye, Felluce ve Gurma ilçelerinden gelen göçmenlerin geri dönmeleri için her türlü olanağın sağlandığı kaydedildi.

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrolü sağlamıştı.

Irak ordusu söz konusu bölgelerin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için operasyon başlatmış ve Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.