Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

Aşının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi. Uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarının sisteme tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığınca ilgili kişilere bildirim yapılacak.

Sağlık çalışanları, MHRS'den aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak veya bağlı bulunduğu sağlık kuruluşunda COVID-19 aşısı yaptırabilecek.

Aşıların üzerindeki karekod sayesinde, ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün olmayacak.

Karekod uygulamasıyla, aşı için randevu alanların her gün takibi yapılacak.

"Sistemden kimlerin aşılanması gerektiği anbean belirlenecek"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, kişinin dışında başka bir kişiye aşı yapılmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Ben yaptırmıyorum, benim hakkımı başka kişi kullansın gibi durum da söz konusu değil. Sonuç itibarıyla sistemden kimlerin aşılanması gerektiği, kimlerin sırası geldiği, ne zaman nereye gitmesi gerektiği anbean belirlenecek." dedi.

Randevu alan kişinin tanımlanan zaman dilimi içinde aşı olması gerekiyor.