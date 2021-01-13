Sağlık Bakanlığı 13 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 173 bin 603 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 554. Bugünkü hasta sayısı 971 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 463.

Son 24 saatte 173 hasta vefat etti, 9 bin 463 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595, toplam vaka sayısı 2 milyon 335 bin 839, toplam vefat sayısı 23 bin 325, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 652, hastalarda zatüre oranı %4.5, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 227 bin 927 oldu.