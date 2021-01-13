Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 13 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 13 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 13 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 173 bin 603 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 554. Bugünkü hasta sayısı 971 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 463.
Son 24 saatte 173 hasta vefat etti, 9 bin 463 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595, toplam vaka sayısı 2 milyon 335 bin 839, toplam vefat sayısı 23 bin 325, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 652, hastalarda zatüre oranı %4.5, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 227 bin 927 oldu.
Son Haberler
- 20:58
- 20:53
- 20:45
- 21:00
- 20:37
Sıradaki Haber
Akademisyen çift, Türkiye’nin ilk mRNA aşısı için çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz