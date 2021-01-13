İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seval Cing Yıldırım ile Dicle Üniversitesi Genetik Ana Bilim Dalında görev yapan eşi Doç. Dr. İbrahim Halil Yıldırım, aşı çalışmaları için Konya’ya geldi.

11 yaşındaki kızları ile birlikte kente yerleşen çift, çalışmalarını Selçuk Üniversitesi’nde sürdürüyor.

“Gerekirse ücretsiz izin kullanırım”

Aşı çalışmalarını sürdüren çiftten İbrahim Yıldırım, gerekirse ücretsiz izin kullanırım düşüncesi ile çalışmaları yaptığını ve çoğunlukla laboratuvarda olmaları nedeniyle kızlarını çok az gördüklerini söyledi.

Yıldırım, “Biz bu işe girerken 'elimizden geleni yapmak' değildi amacımız, üstümüze düşeni yapmaktı. Bizim alanımızda da üzerimize düşenin bu olduğu kanaati oluştu. Yapabileceğimiz şeyleri sıraladık. Aşı öncelikliydi, bunu ailelerimize, kızıma anlattım. Kızım da ehemmiyetini anladı ve birlikte karar verip bu sürece girdik” dedi.

“Projenin hem ülkemiz hem dünya için önemli bir proje olduğunun farkında”

Kızlarının ekibe moral verdiğini anlatan Yıldırım, “Kızımız Ayşe, bu süreci iyi biliyor. Bu projenin hem ülkemiz hem dünya için önemli bir proje olduğunun farkında. O yüzden bize gereken desteği gösteriyor” dedi.