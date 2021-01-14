Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkan MS hastalığının engellenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

MS hastalarına umut olacak ilaç adayını geliştiren Doç. Dr. Furkan Ayaz, 2 yıl boyunca yaptığı çalışmanın ardından ilacın fare deneylerinde hastalığı engellediğini gördüklerini söyledi. Doç. Dr. Ayaz ve çalışmalara katkı sunan 2 akademisyen tarafından patenti alınan ilaç için Amerika'daki uluslararası firmanın 500 bin dolar bütçe desteği sağladığı belirtildi.

Çalışmalar 2 yıl sürdü

Doç.Dr. Ayaz, insan bağırsağında yer alan bir bakteriden elde edilen ekzopolisakkaritlerin MS hastalığını tamamen engellediğini gözlemledikten sonra ilaç için çalışmalara başladıklarını belirtti.

"Bu bakteri aynı zamanda bağırsakta iltihaplanmayı engelliyor. Biz de bundan yola çıkarak MS hastalığının tedavisinde kullanmak için işe koyulduk. 2 yıl süren çalışmanın ardından fare deneylerinde olumlu sonuç elde ettik.

Deneylerimizde MS hastalığının ilerlemediğini gördük. Çünkü MS hastalığında merkezi sinir sistemini etkileyen iltihaplanma hastaların durumunun kötüleşmesine neden olmakta. MS hastalarında iltihaplanma bir artıyor bir azalıyor. Azalma olduğu zaman bu ilaç uygulandığında hastalığın tekrardan nüksetmesini engellemeyi hedefliyoruz”

Amerika’dan ilaca 500 bin dolar bütçe

Patenti alınan ilaca Amerika'daki uluslararası ilaç firması 500 bin dolar bütçe desteği sağladı.

Doç. Dr. Ayaz genetik geçmişinde MS’e yatkınlığı tespit edilen kişilere ilacın önceden verilebilecğini söyledi:

" Amerika’daki çalışma arkadaşlarım Barbara Osborne ve Katherine Knight ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın patentini geçen yıl aldık. İlaç insanlarda var olan bir bakteriden elde ediliyor.

Çalışmalar sonlandıktan sonra klinik denemelere geçileceğini ve ilaçla birlikte MS hastalarının yaşam standartlarını yükseltmeyi umut ediyoruz. Genetik olarak MS’e yatkınlığı olduğunu düşündüğümüz ailesel geçmişi olan hastalara bu ilaç önden verilerek engellenebilir.”