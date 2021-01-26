Kolon kanseri dünya üzerinde en yaygın 3 kanser türünden biri. Türkiye'de her yıl yaklaşık 15 bin kişi hastalığın pençesine düşüyor.

Genellikle 50-70 yaş arasında görülen kolon kanseri, son yıllarda genç bireyler arasında daha sık görülmeye başlandı.

Peki erken teşhisin hayat kurtardığı kolon kanserinin en önemli belirtileri neler?

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kolon kanseriyle ilgili bilgi veren Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu, "Vücudumuzun bize verdiği sinyalleri dinlememiz gerekiyor" diyerek ekledi:

"Eğer dışkılama yaparken makatından kan geliyorsa, eğer karın ağrısı ve huzursuzluğu uzun süre devam ediyorsa, dışkılama alışkanlığında değişiklik aylarca devam ediyorsa bu ötelenmeyecek bir şey"

Belirtiler ciddiye alınmadığında kanser, kısa sürede diğer organlara sıçrıyor. Oysa kolon kanserinde, erken tanıyla tedavide yüksek başarısı sağlanabiliyor.

Hastalığın ortaya çıkışında genetik ve çevresel faktörlerin yanında beslenme tercihleri de etkili.

Kolon kanserini neler tetikliyor?

Kuzu, gıdaların, zararlı alışkanlıkların, aşırı sigara tüketiminin hastalığı tetiklediğini belirtti:

"Tütsülenmiş etler, salam sosis gibi şeyler, aşırı kızartmaların kırmızı et tüketilmesi. Düzenli egzersiz yapmıyorsunuz, kilonuza dikkat etmiyorsunuz, bunu tetikleyebiliyor"

Ailesinde kolon kanseri geçmişi olanlar yüksek risk altında olduğu için düzenli olarak kontrolden geçmeli.

Uzmanlar kolon kanserine karşı düzenli egzersiz ve kilo kontrolünün önemine dikkat çekiyor.