Kanser hastaları umutla bekliyor.

Prof. Dr. Derya Unutmaz ve ekibi T hücrelerini kullanarak kanser tedavisinde kesin sonuca ulaşmaya çalışıyor.

T hücreleri bağışıklık sisteminin keskin nişancıları olarak biliniyor ve vücuda giren bakteri, virüs, enfekte olmuş hücreleri yok etmekte görevli.

"Hastalardan aldığımız T hücrelerini eğitiyoruz"

Kanserli hastalardan alınan T hücrelerini eğittiklerini belirten İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz şöyle konuştu:

"Bu "T hücresi" dediğimiz askerleri hastadan çıkarıyoruz ve onları laboratuvarda eğitip, donatıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Sentetik biyoloji dediğimiz bir yöntemle bu hücrenin içine bir molekül koyuyoruz, onları programlıyoruz. Diyoruz ki sen eğer şu tip bir kanser hücresini görürsen o zaman işte o hücrenin yüzeyine yapış ve o ölüm öpücüğünü gönder diyoruz."

"Sadece kanser hücrelerini öldürüyorlar"

Unutmaz, T hücrelerinin kanser hücrelerini öldürmesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ölüm öpücüğü de şu aslında. O anda tanıyor, kanser hücresi olduğundan emin oluyor. Hücrenin yüzeyinde bazı delikler açıyor ve içeriye resmen bombalar atıyor. Küçük moleküller atıyor. O bombalar kanser hücresinin içinde patlayarak onu yok ediyorlar. Bu çok önemli bir özellik çünkü sadece kanser hücresini öldürüyorlar. Yandaki hücrelere hiçbir etkileri olmuyor."

"5-10 yıl içinde tedavi edilmeyen kanser kalmayabilir"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yöntem kanser hastalarında uygulanacak.

Prof. Dr. Unutmaz, her şeyin yolunda gitmesi durumunda birkaç yıl içinde bu yöntemin uygulanacağını belirterek, "Benim umudum önümüzdeki 5-10 yıl içinde tedavi edemeyeceğimiz kanser kalmayacağı yönünde" dedi.

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı