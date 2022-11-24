Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Komisyonda yapılan değerlendirmelerin, farklı bakış açılarının sağlığın geliştirilmesine katkı sağlama amacını taşıdığına inandığını aktaran Koca, katkı sunan, destek veren, karşı çıkan, itiraz eden tüm görüşleri dikkate aldığının altını çizdi.

Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamadığına yönelik sorulara karşılık, küresel salgınla mücadele döneminde hastanelerin lokomotif rolü üstlendiğini, elde edilen başarının yanında vatandaşların biriken bir sağlık talebinin de oluştuğunu ve doğal olarak bu durumun MHRS'ye yansıdığını söyledi.

MHRS'den günlük açılan randevular yüzde 40 artışla 945 bine çıktı

COVID-19 vakalarının yoğun şekilde tedavi edildiği dönemde bile diğer hastaların taleplerini karşılamaya gayret edildiğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının yükünün hafiflemesiyle birlikte bütün sağlık tesislerinde sağlık hizmetlerini geniş bir yelpazede sunmaya başladık, var olan kapasitelerimizi de hızlıca aktive ettik. Ayaktan hasta kabul kapasitemizi artırdık. 2020'de aylık 13 milyon olan poliklinik muayene sayımızı 2022 Ekim ayı itibarıyla 26 milyona ulaştırarak var olan kapasitemizi 2 katına çıkardık. Bu sayı salgın öncesi dönem olan 2019'un da üstünde bir hizmet kapasitesine ulaştığımızı göstermektedir.

Hastanelerimizde pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin MHRS randevusu açılırken bugün yüzde 40 artışla 945 bine kadar çıkmıştır. Randevu alanların dörtte birinin yani yüzde 25'inin de randevularına gelmediğini söylemek istiyorum."

"Hastanelerden günlük 1,2 milyon hasta hizmet alıyor"

Bakan Koca, hastanelerde günlük 1,2 milyon hastanın hizmet aldığını ve bunu 1,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu hedef doğrultusunda sorunun genel olarak çözüleceğini ve sadece bazı branşlarda sıkıntıların kısmen sürebileceğini ifade etti.

Koca, MHRS yanında hastanelerde ayaktan randevusuz başvuran hastaların da muayene edildiğine dikkati çekerek, "Randevulu olsun olmasın, günlük yaklaşık 1,2 milyon hastamız hastanelerimizden hizmet almaktadır, birinci basamak aile hekimleri dışında. Bunun yarıdan fazlasını randevu almaksızın muayene olanlar oluşturmaktadır. Yani 1 milyon 200 bin toplam bakılan hastanın 550 bini MHRS'den, 650 bini ise randevu almadan gelerek muayene olmaktadır" bilgisini paylaştı.

Hastanelerdeki ameliyat sayısının 2020'de toplam 4,3 milyon, 2021'de 6,6 milyon olduğunu ifade eden Koca, bu yılın 9 ayında 5,8 milyon ameliyat gerçekleştirildiğini ve yıl sonunda sayının yaklaşık 8 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

MHRS'deki bazı sorunların üstesinden gelmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini ve erken dönem sonuçlarını görmeye başladıklarını belirten Koca, randevusuna gelmeyen hastalardan kalan boşlukları dolduracak önlemler alındığının da altını çizdi.

Hasta yoğunluğunun fazla olduğu hastanelerde mesai sonrası çalışmayı özendirecek düzenlemeler yapıldığını, mağduriyet oluşmaması için süreci bölge ve branş bazında dinamik bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirten Koca, "Sorunun farkındayız, çözüm planımız da var ve adım adım uyguluyoruz. Yakında böyle bir gündemimiz olmayacak" dedi.

27 bin sözleşmeli hekim ve 32 bin tıbbi sekreter alımı

Bakan Koca, Beyaz Reform'la birlikte hekimlerin kamuya dönüş taleplerinin arttığına ve bunun yansımasını ilk açıktan atamada 6 bine yakın hekimin yerleşmesiyle görüldüğüne dikkati çekti.

Kontenjanlar 3 kat artırılmasına karşın TUS sonrası doluluk oranının yüzde 100'e yakın seviyeye ulaştığına işaret eden Koca, bunun Beyaz Reformda asistanlığa ve uzmanlığa verilen önemin ilk sonuçlarından olduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Her polikliniğe bir tıbbi sekreter vererek hekimlerimizin verimliliğini daha da artırmaya çalışıyoruz. Bunun için 32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz ve ilk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlandığında görmüş olacağız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz, böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamını teşvik ediyoruz. Yani 27 bin sözleşmeli hekimin de en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamalarını yapacağız" dedi.

"Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel kira"

Bakan Koca, şehir hastaneleriyle ilgili sorulara karşılık, bu hastanelerin öneminin küresel salgın döneminde görüldüğünü vurguladı.

Salgın döneminde kamu hastanelerinin toplam karşıladığı hasta yükü yüzde 84'ken, üniversitelerde bu oranın yüzde 2'yi bulmadığını, yüzde 14'lük oranın ise özel hastanelerde yer aldığını söyledi.

Koca, Ankara'da Kovid-19 hastalarının yüzde 63'ünün sadece şehir hastanesinde tedavi edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üzerine basa basa söylüyorum; şehir hastanelerinde ne hasta sayısı ne yatak doluluk oranı ne yoğun bakım doluluk oranı ne de ameliyat sayısıyla ilgili herhangi bir garanti söz konusu değildir. Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel, kira yani kullanım bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında yemek, güvenlik, laboratuvar, görüntüleme gibi aldığı 19 hizmet bedeli var. Bunlar miktara bağlı hizmet bedelleri ve süresi 25 yıl değil, 5 yıl."

Miktara bağlı hizmetlerde bir eşik değer tespit edildiğini ve bunda Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) fiyatlarının uygulandığını anlatan Koca, gösterdiği tablolar üzerinden MR, tomografi, kan sayımı gibi hizmetlerin eşik değerleri ve indirim oranlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Koca, 2019'da yapılan kanun değişikliğiyle taban ve tavan fiyat uygulamasının getirildiğini anımsatarak, "Şehir hastanelerinin uzun dönemde oluşacak mali riski bu kanun ile minimize edildi. O kanun çıkarken var olan sözleşmedeki kira bedelinin üzerinde olmamak kaydıyla çıkmıştı. Bu sayede belirlenen tavan değerinden fazla bir bedel ödemeyeceğimiz kanunla koruma altına alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir hastaneleri sözleşmesinde olmasına rağmen tıbbi hiçbir hizmetin yükleniciden alınmasına da izin vermediklerini vurgulayan Koca, tavan uygulamasının, dolar ve enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde, kamuya ciddi katkısının bulunduğunu, ciddi bir kamu yararı oluşturulduğunu da dile getirdi.

"Mevcut hastaneleri yeniliyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, "şehir hastanelerinin işlemesi için diğer hastanelerin kapatılacağı" iddialarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi açıldı. Soruyorum, kapanan hastane var mı? Zübeyde Hanım Doğumevi, şehir hastanesinin dibinde onu bile kapatmadık halen. Hasta garantisi varsa niye kapatmıyoruz? Bu hastanelerden yenilenmesi gerekenleri de yeniliyoruz. Yatırım planına alındı, mevcut hastanelerimizi yeniliyoruz.

İlk kez söylüyorum; Dışkapı Hastanesinin yenilenmiş halinde ilave yatak kapasitesi 600, Onkoloji Hastanesinin ilave yatak kapasitesi 600 ve Sami Ulus Hastanemizin de 300 ilave yatak kapasitesiyle etüt projelerine başlandı. En geç 6 ay içerisinde de ihaleleri yapılacak. Ankara Beştepe Devlet Hastanesi devam edecek, Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi de o kimliğiyle devam edecek, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor olacağız."

Bakan Koca, Dışkapı Hastanesinin yıkılarak yeniden yapılacağını, Onkoloji Hastanesinin yıkılmadan 600 yatak ilaveyle yeniden düzenleneceğini, Sami Ulusun ise yeniden inşa edileceğini söyledi.