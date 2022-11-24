Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde konuştu. Koca, SMA hastaları için Bilim Kurulu'nun yurt dışından yeni bir ilaç önerdiğini söyledi, "Kullanıma alınması için işlemleri başlattık." dedi.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

SMS konusu Bilim Kurulumuz bir başka ilaç olan oral kullanımı olan yine etkisini göstermiş ikinci bir ilacın daha kullanımını önerdi. Bu ilaç için de kullanıma alınmak üzere işlemleri başlattık.

HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız.

27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan ataması yapılacak.

Ayrıntılar gelecek...