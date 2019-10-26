Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleşen operasyonda, kalbinde delik bulunan 22 yaşındaki hasta, hastanede ilk defa uygulanan ameliyatsız tedavi "şemsiye yöntemi" ile sağlığına kavuştu.

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Nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvuran Gizem Efe'nin kalbinde doğuştan bir delik olduğu tespit edildi.

Yapılan ileri tetkikler sonucu kalp deliğinin açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kapatılabileceği saptanan hastaya, 30 dakika süren bir operasyon yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, ameliyatsız kapama yönteminin anjiyodan farkı olmadığı belirtilerek, "Bu yöntemin cerrahi yöntemlere göre avantajları vardır. Bu yöntemde yönteminde tedaviye cevap açık ameliyatlar kadar yüksektir. Komplikasyonları cerrahiye göre düşüktür. Hastalar kısa süre hastanede kalır ve taburcu olurlar. Sonrasında günlük hayatlarına devam ederler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA