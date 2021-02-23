Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok kişi, bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitaminlere ve gıda takviyelerine yöneldi. Vatandaşlar, salgın nedeniyle vitaminleri de eczanelerden değil internet sitelerinden satın almaya başladı.

Ancak son zamanlarda eczacısına danışarak, internetten aldığı vitaminin daha önce satın aldıklarından farklı olduğu şikayetinde bulunan kişilerin sayısı arttı.

İstanbul Eczacı Odası, halk sağlığını tehdit eden bu durumun önlenmesi için denetimlerin artırılması ve yapılacak yasal düzenleme ile gıda takviyelerinin sadece eczanelerde satılması gerektiğini vurguladı.

“İnternetten aldıkları vitaminlerin yan etkisini gören hastalarımız var”

Pandemi ile birlikte vitaminlere ciddi bir talep artışı olduğunu belirten İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Şeker Pınar Özcan, "Ciddi bir talep artışı var ama kontrolsüz bir artış aslında bu. Biz de bunun endişesini eczacılar olarak yaşıyoruz. İnternetten sipariş verip ya da eczane dışında marketten, benzinciden ürün alıp bunun yan etkilerini görüp rahatsızlanan ya da hiçbir faydasını görmeyen hastalarımız oluyor. Bizlere bildiriyorlar bunları. Tedavi olayım derken daha çok hastalanabiliyorlar ya da var olan hastalıkları tetiklenebiliyor" dedi.

“En güvenli yer eczaneler”

Vatandaşın sahte ürünü orijinalinden ayırmasının zor olduğunu belirten Özcan, "Ürünleri doğru, güvenilir yerlerden almalı. Eczanelerden, eczacı danışmanlığında almalı. Çünkü vatandaşın eline aldığı ürünün kutusunda yazanların içeriğinde olup olmadığını anlama şansı yok. Biz de bunların analizlerini laboratuvarlarda yaptırıp, aslında söylenen maddenin hiç olmadığını ya da eser miktarda olduğunu veya içinde bambaşka şeylerin olduğunu tespit edebiliyoruz. Tek yapılması gereken eczanelerden alınması" diye konuştu.