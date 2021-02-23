Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kişi başı günlük tüketilebilecek tuz miktarını 5 gram olarak öneriyor.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise Türkiye’de günlük tüketilen tuz miktarının önerilenden 3 kat fazlası olduğunu açıkladı.

2003 yılında yapılan çalışmada 18 gram olarak tespit edilen ortalama günlük tuz miktarı 15 grama düşse de hala çok yüksek.

Birçok hastalığın nedeni

Aşırı tuz tüketimine bağlı ortaya çıkan hipertansiyon hastalığının hem Türkiye’de hem de dünyanın genelinde büyük bir sağlık problemi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Üstündağ, yüksek tansiyona bağlı olarak bir yılda 10 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Fazla tuz kullanımının aynı zamanda böbrek taşı, kemik hastalıkları, mide rahatsızlıkları ve astım gibi birçok rahatsızlığa sebep olduğu da biliniyor.

İlk insanlar günlük 1,5 gram tuz tüketiyordu

Yapılan arkeolojik çalışmalar, ilk insanların tıka basa yemek yedikleri günlerde dahi en fazla 1,5 gram tuz tükettiğini ortaya koyuyor.